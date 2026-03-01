Haberler

Eşiyle Tartıştığı Kadını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Teslim Oldu
Aksaray'da tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi iki bacağından vuran Orhan Ç., suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayın nedeni, çiftin alacakları araç üzerindeki anlaşmazlık olarak açıklandı.

AKSARAY'da tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) iki bacağından vuran Orhan Ç. (47), suç aleti pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. Tutuklanan Orhan Ç. ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın, alacakları araç nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, 27 Şubat'ta saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130 Sokak'ta müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç., tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi pompalı tüfekle ateş ederek bacaklarından yaraladı. Hülya Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Orhan Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hülya Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hülya Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Orhan Ç., dün suç aleti tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Orhan Ç.'nin ifadesinde eşiyle, alacakları araç nedeniyle tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
