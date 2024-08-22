Üye Girişi
Haberler

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, polislerin her zaman milletin yanında olacağını vurguladı. Törende ayrıca dönem birincisi ve ilk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri verildi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Spor Salonu'nda 30. dönem mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, hilalin dalgalandığı her yerde polislerin olacağını söyledi.

Anadolu insanının vefalı olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Aziz milletimiz, göreve atandığınız her yerde, sizleri de öz evlatları bilip bağırlarına basacaklar. Buna emin olun. Şerefinizle giyeceğiniz ay yıldızlı üniformaların, her zaman ve her yerde, büyük bir saygı gördüğüne şahit olacaksınız." dedi.

Kumbuzoğlu, bu mesleğin polis adaylarına şerefli bir hazine bahşedeceğini, kendilerinin Gaffar Okkan, Fethi Sekin ve Önder Güzel'in üniformalarını giyeceklerini belirtti.

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay da 1995 yılından itibaren hizmet veren okulun bugüne kadar 14 bin 866 polis memuru mezun ettiğini, 30. dönemde ise 280 kadın polis adayı ile bu sayının 15 bin 146'ya ulaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Buket Özbilge mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra ilk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri verildi.

Polis adayları, mezuniyet sevinçlerini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı.

Törene İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, polis meslek eğitim merkezine adı verilen şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

aksaray Güncel Haberler

Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title