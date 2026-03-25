Kaçarken otomobiliyle 2 araca çarpan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 30 kilometre süren bir takip sonucunda yakalandı. Takip sırasında polis araçlarına çarpan sürücü ve yanında bulunan iki kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü; 30 kilometre sonra takiple yakalandı. Takip sırasında biri polis ekibine ait 2 araca çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 12.00 sıralarında takip ettikleri 68 BB 303 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girip kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometrelik takip sonucu biri polis ekibine ait olmak üzere 2 araca çarpan otomobil, Aksaray-Adana kara yolu 10'uncu kilometresinde önü kesilerek durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde detaylı arama yapılmak için çekici ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında 'Dur ikazını uymamak' suçundan 200 bin lira, 'Makas atmak' suçundan 90 bin lira, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak' suçundan 2 bin 719 ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan da 58 bin lira idari para cezası uygulandı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
