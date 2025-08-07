Aksaray'da Düğünden Dönüşte Kaza: 6 Yaralı

AKSARAY'da düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin, TIR'a çarptığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ferhat Erdönmez (37) yönetimindeki 34 HVP 892 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Bekir Yavuz'un (33) kullandığı 42 ATU 371 TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir lokantanın boş havuzunun duvarının üzerine çıktı. Kazada, sürücü Erdönmez ile eşi Seyhan (36) ve kızı Senanur Erdönmez (11) ile kayınpederi Osman Çaymaz (65), kayınbiraderi Nihat Çaymaz (32) ve onun eşi Merve Çaymaz (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Osman Çaymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))