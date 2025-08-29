Aksaray'da Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı
Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldürdüğü iddia edilen Yılmaz A. tutuklandı. Yargı süreci devam ediyor.
Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Silahlı kavgada Uğur D'nin (38) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan kayınpeder Yılmaz A'nın (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yılmaz A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Büyük Bölcek Mahallesi'nde, dün, tartıştığı damadını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Yılmaz A. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel