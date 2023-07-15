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Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde Lütfü U. (48) ile Ferit İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Lütfü U'yu kolu ve kalbinden bıçaklayan şüpheli Ferit İ, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Lütfü U'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde Lütfü U. (48) ile Ferit İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Lütfü U'yu kolu ve kalbinden bıçaklayan şüpheli Ferit İ, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Lütfü U'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jandarma Aksaray Güncel Haberler

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