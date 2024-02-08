Aksaray'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Aksaray'ın Ereğlikapı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Hüsnü Aktaş, bahçedeki odunlukta hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aksaray'da bir kişi evinin bahçesindeki odunlukta ölü bulundu.
Ereğlikapı Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Hüsnü Aktaş'ı (79), yakınları bahçedeki odunlukta yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.