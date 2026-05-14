Aksaray'da 'Madde mi? Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?' projesinin lansmanı yapıldı

Aksaray'da "Madde mi? Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?" projesinin lansman programı düzenlendi.

Vali Murat Duru, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, bütün dünyanın en önemli toplumsal ve gençlik sorunlarından birisinin bağımlılık olduğunu söyledi.

Yaşanan bu önemli sorunun kentte de maalesef var olduğuna şahitlik ettiklerini belirten Duru, şöyle konuştu:

"Böylesine önemli bir toplumsal soruna, başta ortaöğretim kurumlarında evladı okuyan velilerimiz olmak üzere, 18 yaşından büyük kıymetli hemşerilerimizin dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak, alınacak önlemler ve yapılacak mücadele için bu projeyi hazırladık. Bütün okullarımızda ayrı ayrı olmak üzere, tüm okulların müdürleri, öğretmenleri, okul aile birliği başkanları projenin önemini, iyi bir iletişimle velilerimize anlatacak. İsteğe bağlı olarak onları konferanslara davet edeceğiz. Velilerimize konferansları, konunun uzmanı iki personelimizden oluşan dört farklı grup, video ve slayt eşliğinde sunacak. Bu konferanslar il merkezindeki öğrenci velilerimize sunulduktan sonra ilçelerimizdeki öğrenci velilerine de sunulacak. Mesele basit değildir. Mesele bir neslin istikametidir. Bugün sokakta verilen mücadeleyi hepimiz görüyoruz. Güvenlik güçlerimiz, gece gündüz demeden piyasaya sürülen zehrin dolaşımıyla, tacirleriyle kahramanca mücadele ediyor. Ama asıl savaş sadece sokakta değil, bir gencin zihninde, kalbinde ve aile içinde veriliyor."

Duru, mücadelenin herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Program, uzman kişilerin bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı sunumun ardından sona erdi.