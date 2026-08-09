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Aksaray'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü

Aksaray'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü
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Aksaray'ın Gençosman köyünde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Osman B., tabancayla Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk'u (40) vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

AKSARAY'da alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada Osman B. (64) tarafından tabancayla vurulan Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk (40), hayatını kaybetti.

Olay, 13.30 sıralarından Aksara'ya bağlı Gençosman köyünde Cami Altı mevkisinde meydana geldi. Arkadaş oldukları belirtilen Osman B. ile Murat Evgin ve Ali Selçuk arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Osman B.'nin tabancayla ateş açtığı 2 kişi yere yığıldı. Osman B., olay yerinden ayrılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Evgin ve Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli Osman B.'yi il merkezinde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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