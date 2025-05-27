Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Bağlıkaya beldesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Niyazi D. tarafından vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı, yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Niyazi D, üzerindeki silahla babası Mehmet D. ile Veyis E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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