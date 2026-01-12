Haberler

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Güncelleme:
Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

AKSARAY'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Işık (36) yönetimindeki 68 AAD 532 plakalı hasta taşıyan ambulans, kavşakta Metin Arıkan'ın (33) kullandığı 68 AAH 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Ömer Işık, yanındaki acil tıp teknisyenleri Pınar Demir (34), Esma Hanzeyrek (42), hasta Sibel Kaya (42) ve hasta yakını Gülseven Arabulan (49) ile hafif ticari sürücüsü Metin Arıkan, yanındaki Zeynep Arıkan (53) ve Dede Arıkan (52) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
