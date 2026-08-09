Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat A. ve Ali S'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı.

Kaynak: AA