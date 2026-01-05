Ahır çöktü: 12 küçükbaş hayvan öldü

AKSARAY'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 12 küçükbaş hayvan öldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Mehmet Gündüz'e ait ahırda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ahırın tavanı ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Mehmet Gündüz, jandarma ve Afad'a haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 12 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalarak öldü.