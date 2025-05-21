Aksaray'da 94 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Aksaray'da 94 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
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Aksaray'da, 100 ayrı suç kaydı bulunan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray'da hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "basit yaralama", "hırsızlık", "tehdit", "hakaret", "dolandırıcılık", "mala zarar verme" ve "fuhşa teşvik" gibi 100 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi (51), düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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