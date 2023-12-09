Aksaray'da 750 kadın polis adayı mezun oldu

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 750 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda 29. dönem mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende, mezun polislerin Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Aksaray'dan Anadolu'nun dört bir köşesine dağılacağını söyledi.

Mezun polis adaylarının artık yeni sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Artık sadece kendi anne ve babalarınızın değil, devlet ana ve devlet baba olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de kahraman birer evlatlarısınız. Sizler artık kanun insanlarısınız. Anadolu'nun neresinde vazifeye atılırsanız atılın, sosyal hayatın içinde olun. Kültürünü bilmediğiniz, yüreğine dokunmadığınız ve tanımadığınız insanlara hizmet edemezsiniz. Güvenliği tesis ederken, gönülleri de inşa etmeyi unutmayın lütfen. Her zaman sevgi ve saygı dilini tercih edin. Tahakküm çağı bitmiş, ikna çağı başlamıştır. Daima sükunetinizi muhafaza edin. İyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Varlığınız her zaman güven versin. Bu vatanın sizin gibi kahramanlara ihtiyacı var. Sizlerin de bu vatana borcu var. Sadakatiniz daima, devletimize, milletimize ve ettiğiniz yemine olsun."

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Niyazi Turgay ise 29. dönem mezunlarını Polis Teşkilatına kazandırmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dönem birincisi Esra Alanka'nın mezuniyet yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, ilk 10'a giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi, 750 polis adayı yemin etti.

Tören sonunda kep atan öğrenciler, mezuniyetlerini arkadaşları ve aileleriyle kutladı.