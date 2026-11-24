AKSARAY'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören öğretmen adayı Berkay Kolçak (25), bu yıl ilk kez ' Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kolçak, "Bu mesleği seçmemde en büyük rol ve model, sınıf öğretmenim Sedat Torlakçık olmuştu. Burada öğretmen olarak ilkleri yaşıyoruz. Bayramları ve Öğretmenler Günü'nü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Küçükken oturduğum sıralarda, şimdi öğretmen olarak oturmak mutluluk verici bir durum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenleri mesleğe hazırlamak için hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nden biri de Aksaray'da bulunuyor. Yaklaşık 550 öğretmen adayının bulunduğu akademide teorik eğitimin yanı sıra adaylar görevlendirildikleri uygulama okullarında da pratik eğitim alıyor.

2023 yılında Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu belirten Berkay Kolçak, şunları söyledi:

"2025 yılı yazında sınava girerek akademiyi kazandım. Bu süreçte toplamda 4 dönem eğitim gördük. 3 dönem teorik, 1 dönemde uygulamalı olarak. Şu anda uygulamanın sonlarındayız. Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekten çok güzel deneyimler kazandık. Öğretmenlik mesleği açışından bize çok şeyler kattı. Bu mesleği seçmemde en büyük rol ve model, sınıf öğretmenim Sedat Torlakçık olmuştu. Zonguldak Çaycuma ilçesi Barbaros Kutlutaş İlkokulu'nda öğrenim gördüm. Burada öğretmen olarak ilkleri yaşıyoruz. Bayramları ve Öğretmenler Günü'nü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Küçükken oturduğum sıralarda, şimdi öğretmen olarak oturmak mutluluk verici bir durum."

HATAY'DA ÖĞRETMENLİK YAPMAK İSTİYORUM

Önümüzdeki öğretim yılında kadrolu öğretmen olarak devam edeceklerini belirten Kolçak," Üniversite yıllarımda Van'da öğretmen olacağımı düşünüyordum. Şimdi ise içimden Hatay geçiyor. Mesleğe adım atığımız bu ilk yolculukta Öğretmeler Günü için ilk tebriki de ailemden ve arkadaşlarımızdan aldım. Bu yolculukta bana tam destek oldular. Her zaman arkamda oldular. Öğretmenlik mesleğime yapacağım inancımda günden güne kat ve kat artıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı