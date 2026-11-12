Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da 2 evden 500 bin TL ziynet eşyası çalan 3 kadın Kayseri'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da 2 evden 500 bin TL ziynet eşyası çalan 3 kadın Kayseri'de yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 2 evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, Kayseri'de saklandıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahçelievler'deki 2 evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, Kayseri'de saklandıkları adreslerde yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'ndeki 2 farklı evden 'dil düşürme' yöntemiyle içeri girilip 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede 3 kilometrelik alandaki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin otobüsle Kayseri'den gelen S.T. (25), F.B. (21) ve S.T. (20) adlı kadınlar olduğunu belirledi.

Ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi, Kayseri'deki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan S.T. (25) ve F.B., ifadelerinde çaldığı ziynet eşyalarını satıp parasını harcadıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. (20), adli kontrolle serbest kalırken, diğer 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Alarmları kurun! Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti43

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın