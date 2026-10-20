Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hayatını kaybetti

Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kedirli köyünde kesilen kavak ağacının altında kalan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağacı kesen Hazret E. (24) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kedirli köyünde meydana geldi. Camili köyünde oturan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz, yardım için ağaç kesimin yapılacağı Kedirli köyüne gitti. Burada Hazret E.'nin (24) kestiği kavak ağacı, Yeşilöz'ün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Yeşilöz, yaralandı. Ağacın altından çıkarılan Yeşilöz, ihbar çağrılan ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, burada yaşamını yitirdi. Hazret E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.