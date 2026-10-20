Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kedirli köyünde kesilen kavak ağacının altında kalan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağacı kesen Hazret E. (24) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kedirli köyünde meydana geldi. Camili köyünde oturan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz, yardım için ağaç kesimin yapılacağı Kedirli köyüne gitti. Burada Hazret E.'nin (24) kestiği kavak ağacı, Yeşilöz'ün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Yeşilöz, yaralandı. Ağacın altından çıkarılan Yeşilöz, ihbar çağrılan ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, burada yaşamını yitirdi. Hazret E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Bakırhan, Meclis'te açıkladı! Bir ülke daha PKK ile masaya oturuyor
Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek

Kaos büyürken Meloni son kozunu oynadı
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Paylaşan paylaşana! Maçtan daha çok bu hareket konuşuluyor

Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

Anne baba poz derdinde! Çocuklarının başına gelene bakın
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama