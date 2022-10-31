Mardin'de kafasına sert cisimle vurulup öldürülen kadının 4 cumhuriyet aldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı Güncel Haberler Kızıltepe ilçesinde, başına sert cisimle vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan akrabası Mahmut İlhan tutuklandı. Mahmut İlhan'ın, kadını 4 cumhuriyet altınını almak için öldürdüğü belirlendi. Altınlar, katil zanlısının üzerinden çıktı. 29 Ekim'de saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. 4 CUMHURİYET ALTINI ÇIKTI Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları Mahmut İlhan olduğunu belirledi. Gözaltına alınan İlhan'ın yapılan üst aramasında, Nurhan İlhan'ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı. "PARA İSTEDİM VERMEDİ" Mahmut İlhan, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Kızıltepe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de kafasına sert cisimle vurulup öldürülen kadının 4 cumhuriyet aldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.