Sivas'ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi. Kavga Gürün ilçe merkezinde meydana geldi ve kısa sürede büyüyerek silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Akrabalara arasında çıkan kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi.

Edinilen bilgilere göre kavga Gürün ilçe merkezinde meydana geldi. Kaledere köyünden oldukları öğrenilen akrabalar arasından önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada N.K., E.D., R.D., Y.D., Z.K., V.D., H.K., O.K. ve Y.C. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan R.D. ve N.K. Sivas merkezdeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kavga esnasında bazı dükkanlar ve araçlarda zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.