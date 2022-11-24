Akraba 2 kişi, sokakta yürürken öldürüldü (2) Güncel Haberler ÇİFTE CİNAYETİN AYRINTILARI; 2 YIL ÖNCE DE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞİzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, sokakta yürüyen Mustafa Aksu (42) ile amca oğlu Mutlu Aksu'nun (36), F.A.'nın otomobilden pompalı tüfekle ateş açması sonucu öldürüldüğü olayda detaylar belli oldu. ÇİFTE CİNAYETİN AYRINTILARI; 2 YIL ÖNCE DE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, sokakta yürüyen Mustafa Aksu (42) ile amca oğlu Mutlu Aksu'nun (36), F.A.'nın otomobilden pompalı tüfekle ateş açması sonucu öldürüldüğü olayda detaylar belli oldu. Mutlu Aksu'nun kardeşi, Mustafa Aksu'nun ise amca oğlu olan Muhammed Mustafa Aksu'nun (36), bugün yakalanan F.A.'nın kuzeni M.Y. tarafından 2020'de öldürüldüğü tespit edildi. Mutlu Aksu'nun, kardeşi Muhammed Mustafa Aksu öldürüldükten sonra DHA'ya yaptığı açıklamada, "En ağır cezayı almaları için elimden geleni yapacağım" dediği ortaya çıktı. Polis soruşturması sürerken, 2020 yılının Ağustos ayında F.A.'nın teyzesinin oğlu olduğu öğrenilen M.Y.'nin, öldürülen Mutlu Aksu'nun kardeşi, Mustafa Aksu'nun ise amca oğlu olan Muhammed Mustafa Aksu'yu pusu kurarak öldürdüğü ve iki ailenin arasında bu yüzden husumet olduğu öğrenildi. 2020'de işlenen ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekip tarafından cinayet şüphelisi M.Y.'nin 170 gün sonra yakalandığı cinayetle ilgili Mutlu Aksu'nun o dönem DHA'ya "Şüphelilerin yakalanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı almaları için elimden geleni yapacağım. Bu sürecin takipçisi olmayacağım. Hem ona hem de kardeşlerimize söz veriyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. İşin içinde başkalarının olduğunu da düşünüyorum. Kardeşimi öldürenin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. Karar vericiler kendilerini bizlerin yerine koysunlar" açıklamasında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mutlu Aksu ile Mustafa Aksu'nun cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, yarın toprağa verilecek. Davut CAN/ İZMİR, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Aksu Güzelbahçe İzmir DHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akraba 2 kişi, sokakta yürürken öldürüldü (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.