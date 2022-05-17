AKP Konya İl Başkanı Angı'dan Yurttaşa: 'Densizlik, Hadsizlik Yapma, Akıllı Ol'

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay'da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreninde bir yurttaş ile tartıştı. Tartışma sırasında yurttaş, AKP'li Angı'yı "Sana baki değil burası, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diye eleştirdi. Angı da kendisini eleştiren yurttaşa, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bugün Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene katılan AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bir yurttaş arasında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma, bir yurttaşın çektiği görüntülere yansıdı.

Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini ileri süren yurttaş, Angı'ya derdini anlatmaya çalıştı. Angı, yurttaşa "Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu" dedi. Yurttaş da Angı'nın sözleri üzerine, "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Angı'nın yurttaşa, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dediği duyuldu.

Tartışma yatıştırılmak istenirken yurttaşın "Benim nerem yanlış" demesi üzerine Angı, "Her tarafın yanlış ya, bir doğrun yok" diye karşılık verdi. Yurttaş ise Angı'ya, "Sen doğru olduğun için şimdi bu makamında bir dur bakalım" dedi. Yurttaş, daha sonra çevredekiler tarafından Angı'nın yanından uzaklaştırıldı.