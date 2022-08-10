Bu tarihlere dikkat! AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı

İstanbul'un bazı bölgelerinde bu sabah başlayan sağanak yağmur, yarın ve cuma günü de devam edecek. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olurken vatandaşlara bir uyarı da AKOM'dan geldi.

Akom, bu sabah Esenyurt, Beylikdüzü taraflarında etkili olan sağanak yağışla ilgili bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.

SU TAHLİYE KANALLARI PATLADI

Öte yandan Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.