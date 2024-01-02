AKM'de "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" konseri düzenlendi

Sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" başlıklı konser verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen etkinlik, dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün devamı olarak gerçekleştirildi.

Arzen Orkestrası'na Sri Lanka'dan Maslama Muhammed Munas, Kazakistan'dan Gulcan Korganbegova, Polonya'dan Monika Bulanda, Suriye'den Bayda ve Alaa Alkhatib, Kongo'dan Enzo Ikah, Irak'tan Ahmed Adel ve Afganistan'dan Basir Ahmed Turan eşlik etti.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yücel Arzen, Gazze'de bugün istiklal ve hürriyet savaşı verildiğine dikkati çekerek, aslen kalplerdeki Kudüs'ün işgalden kurtulması gerektiğini, bu savaşın ancak o zaman bitebileceğini söyledi.

Sanatçı, hiçbir İstiklal yürüyüşünün şarkılar söylemeksizin devam edemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"100 yıl önce Anadolu'yu karış karış dolaşan Mehmet Akif, Türk milletini Mustafa Kemal Paşa saflarında İstiklal Harbi'ne çağırırken ve insanlara yeniden diriliş şarkıları söylerken şunları söylüyordu; 'İstiklal ve hürriyetiniz yoksa, istiklal ve hürriyet için verilen bir kavganız, cihadınız yoksa bir hayatınız da yoktur.' İstiklal ve hürriyet bütün insanlık faziletlerinden farklı, bütün erdemlerin üzerine yükseldiği iki temel fazilet. Bağımsızlığı ve hürriyeti olmayanın bırakın aşık olmasını, ibadeti kabul olmaz, var olamaz, varlık olamaz."

Arzen, özgürlük şarkılarının İstanbul'da söylenmesinin önemine de değinerek, "Biz hürriyetimizin koşulunu Sri Lanka'dan Kongo'ya, Suriye'den Kazakistan'a, Polonya, Irak, Afganistan'a, dünyanın bütün mazlumlarına, onların kırılmış heveslerine, zalimlerin incittiği gururlarına, insanlık onurlarına ama ayağa kalkma metanetlerine ve kısılmış sesleri ile söyleyecekleri hürriyet şarkılarına bağladık." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere, Deniz Feneri Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği de destek verdi.

Konseri, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli dinledi.