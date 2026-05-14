Akkuyu NGS'nin 3'üncü Güç Ünitesi'nde güvenlik sistemi teslimatı tamamlandı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü Güç Ünitesi'ne ait güvenlik sisteminin temel bileşenleri santral sahasına teslim edildi. Ekipmanın teslimatıyla, santralin 3'üncü Güç Ünitesi'nin 'nükleer adası' için gerekli parçaların teslimatının tamamlandığı aktarıldı.

Kargoyu taşıyan gemi yaklaşık 6 bin 500 kilometre yol kat etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. lojistik ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra nakliye şirketi temsilcilerinin gözetiminde Doğu Kargo Terminali'ne yapılan teslimat işleminin 6 saat sürdüğü aktarıldı. Terminalde acil durum kor soğutma sistemi tankları, paletli vinç kullanılarak geminin ambarından sırayla boşaltıldı ve kendinden tahrikli tekerlekli bir platforma yerleştirilerek depoya sevk edildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei But?kikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "3. Güç Ünitesi'nin güvenlik sisteminin parçalarını sahaya getiren bir başka kargo gemisini daha kabul ettik. Akkuyu NGS için ekipman teslimatı planlandığı gibi devam ediyor. Doğu Kargo Terminali'nin faaliyete geçmesinden bu yana nükleer güç santrali için ekipman ve malzeme taşıyan 120'nci gemi terminale yanaştı. Gemi, ilgili tüm gerekliliklere uygun olarak deneyimli uzmanlar tarafından boşaltıldı. Ekipman, kurulumu yapılana kadar depoda muhafaza edilecek" dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu sevkiyatla birlikte 3. Güç Ünitesi'nin reaktör tesisine ait güvenlik sistemleri ekipmanının teslimatı tamamlandı. Acil durum kor soğutma sistemi, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Acil durum kor soğutma sistemi, toplam ağırlığı 300 tondan fazla olan 4 tankı kapsıyor. Santralin işletilmesi sırasında, bu tanklar borik asidin sulu çözeltisiyle doldurulacak ve böylece birincil devredeki basınç azaldığında çekirdekteki sıcaklık hızla düşürebilecek.

"Acil durum kor soğutma sistemi tanklarının teslimatı, Akkuyu NGS'nin 3. Güç Ünitesi'nin 'nükleer adasının' temel güvenlik ekipmanlarıyla donatılması kapsamındaki bir aşamanın daha tamamlanması anlamına geliyor.

"Acil durum kor soğutma sistemi, derinlemesine güvenlik, reaktörün kendi kendini koruması, güvenlik kanallarının çoklu yedekliliği, operatör müdahalesinden ve otomasyon sistemlerinden bağımsız pasif güvenlik sistemlerinin zorunlu kullanımı gibi nükleer güvenlik prensipleri üzerine kurulu olan 3+ nesil nükleer güç santralleri için geliştirilen güvenlik sistemlerinin bir parçasını oluşturuyor."

