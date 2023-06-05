Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 Karayolu Gülnar ilçesi Sipahili mevkisinde meydana geldi.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Antalya D-400 Karayolu Gülnar ilçesi Sipahili mevkisinde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde çalışanların olduğu servis midibüsü yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler midibüste sıkışan yaralıları da çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevk etti.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.