Ordu'da çocukların kar keyfi

Güncelleme:
Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yer yer kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Okulların tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkardı.

Akkuş ilçesinde yaklaşık 2 gün önce başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken renkli görüntüled de oluşturdu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, yüksek kesimlerde bu rakam 2 metreye kadar ulaştı. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ilçede, okulların da tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar akşam saatlerinde kar topu oynayıp, karın tadını çıkardı.

Ailesiyle birlikte karın keyfini süren Süleyman Sağlam, "Yaklaşık 2 gün önce başlayan kar yağışı 1,5 – 2 metreyi buldu. Bizde keyifle tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
