Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

Akkuş'ta Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Küller İçinde

Akkuş'ta Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Küller İçinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen yangında, Bayram Coşkun'a ait tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde Bayram Coşkun'a (86) ait tek katlı ahşap evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.