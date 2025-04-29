Akkuş'ta Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Küller İçinde
Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen yangında, Bayram Coşkun'a ait tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ORDU'nun Akkuş ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde Bayram Coşkun'a (86) ait tek katlı ahşap evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel