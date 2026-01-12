Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime kar engeli

ORDU'nun Akkuş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Akkuş ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezinde, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.