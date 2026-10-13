AKK Başkanı Yılmaz'dan Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı dolayısıyla kutlama mesajı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yılmaz, "Bugün bizlere düşen, sahip olduğumuz bütün imkanları bu şehrin ve ülkemizin geleceği için seferber etmektir. Ankara bize miras kalan bir şehir olduğu kadar, henüz doğmamış çocuklara karşı taşıdığımız büyük bir emanettir" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın Başkent ilan edilmesinin 103. yılı dolasıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ankara, bir şehrin Başkent ilan edilmesinden çok daha büyük bir anlam taşır. Ankara, bir milletin kaderini değiştirme cesaretinin, bağımsız yaşama kararlılığının ve küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.

103 yıl önce bugün, yalnızca bir şehrin değil, bir milletin geleceğinin yönü belirlendi. 13 Ekim 1923, Anadolu'nun bozkırında yükselen bir şehrin başkent oluşundan ibaret değildir. O gün, bağımsızlığın teslim alınamayacağı, millet iradesinin hiçbir güç karşısında eğilmeyeceği ve geleceğin yeniden inşa edileceği bütün dünyaya ilan edilmiştir. Ankara, bir tesadüfün değil, tarihsel bir iradenin, bir coğrafyanın değil, bir ruhun başkentidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele'nin karargahı olan bu şehir, Cumhuriyet'in aklına, vicdanına ve umuduna ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Ankara, yalnızca Türkiye'nin yönetildiği şehir değil; Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığı, kendi kaderini kendi elleriyle yazdığı şehirdir. Ankara bir coğrafyanın değil, bir ruhun başkentidir. O ruhun adı bağımsızlık, Cumhuriyet ve millet egemenliğidir.

"BİZİM PARTİMİZ ANKARA'DIR"

Ankara'nın en büyük gücü, sahip olduğu binalar, yollar ya da kurumlar değildir. Ankara'nın asıl gücü, farklılıklarına rağmen aynı geleceğe inanabilen insanlarıdır. Bugün Ankara'nın ihtiyacı daha fazla ayrışma değil, daha fazla dayanışmadır. Daha fazla benlik değil, daha güçlü bir bizlik bilincidir. Ankara Kent Konseyi olarak inandığımız ve yaşatmaya çalıştığımız anlayış tam da budur. Bizim partimiz Ankara'dır. Biz aynı kilimin farklı desenleriyiz. Farklı düşüncelerimiz, farklı hayatlarımız ve farklı hikayelerimiz olabilir. Ancak hepimizin ortak paydası bu şehrin geleceğidir. Cumhuriyet'in başkenti Ankara, ortak aklın, katılımcılığın ve demokratik kültürün de başkenti olmalıdır. 103 yıl önce bağımsızlığın simgesi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında katılımcı demokrasinin, toplumsal uzlaşının ve birlikte yönetme kültürünün de dünyaya örnek olduğu bir şehir olmalıdır.

"ANKARA BİZE MİRAS KALAN BÜYÜK BİR EMANETTİR"

Ankara'nın sokaklarında yalnızca bir şehrin tarihi değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin ayak izleri vardır. Ulus'ta Cumhuriyet'in cesareti, Birinci Meclis'te millet iradesinin gücü, Anıtkabir'de ise bir milletin kurucusuna duyduğu sonsuz minnet vardır. 103 yıl önce Ankara'yı başkent yapan irade, yokluklar içinde büyük bir gelecek kurmayı başardı. Bugün bizlere düşen, sahip olduğumuz bütün imkanları bu şehrin ve ülkemizin geleceği için seferber etmektir. Ankara bize miras kalan bir şehir olduğu kadar, henüz doğmamış çocuklara karşı taşıdığımız büyük bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, Ankara'yı sevmekten daha fazlasını gerektirir. Ankara için üretmeyi, Ankara için birleşmeyi ve Ankara'nın geleceğine birlikte omuz vermeyi gerektirir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara'nın Başkent oluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce bu şehirde bir milletin kaderi değişti. Şimdi görevimiz, o büyük iradeye yakışır bir geleceği hep birlikte inşa etmektir. Başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun Ankara! Cumhuriyet'in kalbi, bağımsızlığın simgesi, ortak geleceğimizin Başkenti nice yüzyıllara!"

Kaynak: ANKA