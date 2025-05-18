Akıntıya Kapılan Genç Adam Munzur Nehri'nde Mahsur Kaldı

Akıntıya Kapılan Genç Adam Munzur Nehri'nde Mahsur Kaldı
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Van'dan Tunceli'ye giden bir kişi, serinlemek üzere girdiği Munzur Nehri'nde akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumu iyi. AFAD, yüksek debi nedeniyle vatandaşları uyardı.

VAN'dan Tunceli'ye gelen ve serinlemek için girdiği Munzur Nehrinde akıntıyla sürüklenen bir kişi, suyun ortasında oluşan küçük adacıktaki ağaçlara tutunabildi. Mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba mevkisinde meydana geldi. Kentin doğal güzelliklerini görmek için Van'dan arkadaşlarıyla gelen ismi belirtilmeyen bir kişi serinlemek için Munzur Nehrine girdi. Yüksek debiden dolayı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayınca suyun ortasında oluşan adacığa güçlükle tutunabildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Afad, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla ulaştıkları adacıkta mahsur kalan vatandaşı alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Afad'TAN UYARI

Tunceli Afad'dan yapılan açıklamada vatandaşların debisi yüksek Munzur Nehri'ne girmemeleri istendi. Açıklamada, "Son günlerde tarafımıza sık sık su üstü arama kurtarma ihbarları ulaşmaya başladı. Özellikle bu dönemde Munzur ve Pülümür sularının debisi yükselmekte, akıntı gücü artmakta ve oldukça hırçın bir hal almaktadır. AFAD Tunceli olarak ekiplerimiz her an müdahaleye hazırdır. Ancak vatandaşlarımızın can güvenliği açısından su kenarlarında ve akarsu geçişlerinde çok daha dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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