Akıncılar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Müftülüğünün belediye sosyal tesislerinde düzenlediği programda konuşan Belediye Başkanı Murat Sevinç, "İyi günümüzde, zor günümüzde, hayatımızın her anında bizlerin yanında olan din görevlilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ise bu özel günlerinde kendilerini unutmayıp buluşmaya vesile olanlara teşekkür etti.

Programın sonunda din görevlilerine teşekkür belgesi verildi.