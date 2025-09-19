Akıllı Tarım Ekosistemi TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), oluşturduğu akıllı tarım ekosisteminde özel sektör ve çiftçiyi bir araya getirirken, üniversitelerden de tam destek alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, devam ediyor.

Akıllı tarım teknolojilerinin sergilendiği TÜME'nin TEKNOFEST İstanbul'daki alanında, Boğaziçi ve Burdur Mehmet Akif üniversiteleri de yer aldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, üniversite olarak bu yıl TEKNOFEST'te ilk defa tarım kümelenmesi alanında yer aldıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olduklarını bildiren Dalgar, "Bu çerçevede üniversitemizde hayvancılık alanında genetik ve ıslah ile üretim konularında çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan da hayvancılık ve tarım teknolojileri alanında çalışıyoruz. Burada sergilediğimiz çok sayıda ticarileşmiş ve sektöre sunulmuş ürünümüz var. Bunlardan biri evlerdeki robot süpürgeler gibi çalışan tarla bahçe işleme robotu. Diğeri, hayvan hastalıklarının doğal yollarla tedavisini sağlayan ürünlerimiz." dedi.

Dalgar, hayvancılık alanında yerli embriyo üretim ve transferi ruhsatı olan tek üniversite olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da embriyo teknolojisini gençlere anlatıyoruz. Bu teknolojiyle, çok yüksek genetiğe sahip verimli boğadan alınan sperma ile verimli bir dişi hayvandan alınan yumurtalar laboratuvar ortamında döllenerek verimsiz hayvanlar taşıyıcı olarak kullanılıyor. Bu da daha az hayvandan daha çok et ve süt almak demek oluyor."

HAYTEK Festivali ekimde Burdur'da

Dalgar, 16-18 Ekim tarihlerinde MAKÜ'nün ev sahipliğinde Hayvancılık Teknolojileri Festivali'ni (HAYTEK) düzenleyeceklerini belirterek, Türkiye'nin her yerinden katılım olacak festivalde, lise düzeyinden mühendislere kadar bu alanda projesi olan, ürün geliştiren herkesi buluşturacaklarını ifade etti.

Projeleri ödüllü bir yarışma şeklinde değerlendirdiklerini aktaran Dalgar, şunları kaydetti:

"Sektördeki firmalarla onları eşleştiriyoruz ve melek yatırımcı gibi start-up'lara bağlantı imkanı sunuyoruz. Bu yıl yine TEKNOFEST'ten de esinlenerek somut üretilmiş ürünlerin de sergilendiği bir ortam olacak. HAYTEK, bir nevi tematik TEKNOFEST. Tarım ve hayvancılık artık kırsalda yavaş yavaş insanların terk ettiği bir alan, gençler buna ilgi duymuyor. Eğer gençler teknoloji sayesinde ellerindeki yazılımlar, bilgisayar ve tabletlerden çiftlikleri yönetebileceklerini bilirse, böylesi bir tarım ve hayvancılık modeli ilgilerini çekecektir. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

"Teknolojiyi kullanarak ülkemiz için yararlı işler yapmayı amaçlıyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de tarım teknolojilerinin önemine ilişkin değerlendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İleriki dönemlerde tarım ve hayvancılıkla alakalı teknolojilerde katkı vermek için planlama yapıyoruz. Tarımda, genetikte ve hayvancılıkta riskleri minimize ederek ülkemize katkı verecek projelere imza atmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılığın bir güvenlik meselesi olduğu aşikar. Bu yüzden üniversitemizde gerek mühendislik, gerek temel bilimler ve gerekse yeni kurduğumuz Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünü bunların müktesebatıyla birleştirerek, teknolojiyi kullanarak ülkemiz için yararlı işler yapmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla TÜME'nin bu hamlesinin en az savunma sanayi kadar önemli bir alan olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini düşünüyoruz."