Akıllı tarım alanında yeni meslekler belirlenecek

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) koordinasyonunda akıllı tarım alanında ortaya çıkan yeni meslekler belirlenerek, bu mesleklerin standartları ve yeterlilikleri hazırlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞKUR VE HALK EĞİTİM KURSLAR DÜZENLEYECEK

YAPAY ZEKA VE ROBOT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Strateji belgesine göre, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerde yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanılması için çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde kamu ve özel AR-GE merkezlerinin çalışmaları yoğunlaştırılacak. Bu merkezlerde yeni teknolojilerin kullanımıyla genç ve eğitimli insanların istihdamı artırılacak. Tarımda nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının yanı sıra hali hazırda tarım sektöründe çalışanların çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenecek. İŞKUR aracılığıyla özel istihdam bürolarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacak.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI DESTEKLENECEK

Tarımda geleneksel üretimin yanı sıra alternatif üretim şekillerinin desteklenmesi amacıyla akıllı tarım, topraksız tarım ve sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması için destekler sağlanacak. Ayrıca çalışanların mesleki becerilerinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlenecek. İŞKUR tarafından işsizlere, iş arama becerileri ve mesleki yönlendirme gibi destekler sağlayan iş koçluğu kırsalda da uygulanacak. Bu kapsamda kırsal alanlarda belirli sektörlerde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere danışmanlık, iş koçluğu ve mali kaynak gibi destekler sunulacak.