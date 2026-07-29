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Akif Çağatay Kılıç, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Eltayeb ile görüştü

Akif Çağatay Kılıç, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Eltayeb ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Eltayeb ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak gündemlerinde yer alan meseleleri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Ülkeler arasındaki köklü dostluk bağlarını ve işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik ortak iradelerini vurguladıklarını bildiren Kılıç, "Sudan'ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ile ülkede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi yalnızca Sudan için değil, bölgenin huzur ve istikrarı açısından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bu doğrultuda yürütülecek tüm yapıcı çabalara destek vermeye ve katkı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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