Akhisar'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1, sahte para operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin evine düzenlenen operasyonda satışa hazır halde paketlemiş 200 gram uyuşturucu madde ile 10 bin lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer operasyonda ise bir esnafın, sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli İ.E'yi yakaladı.

Zanlının üzerinde 200 ve 100'er liralık banknotlar halinde yaklaşık 400 adet sahte para ele geçirildi.

İ.E'nin sorgusunda sahte paraları temin ettiğini söylediği şüpheli A.G. de gözaltına alındı. 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarmanın önleyici devriye çalışmalarında da uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ve ruhsatsız tabanca bulunduran 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.