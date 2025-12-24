Akhisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

?Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 8 ayrı adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 11 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda Y.B. (69), E.D. (39), B.G. (48), H.Ö. (48) ve A.Ö. (42) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.