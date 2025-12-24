Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza hapları ve bonzai ele geçirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 21-23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 1030 adet sentetik ecza hap, 27 gram bonzai, hassas terazi ve 173,6 gram fubinaca ele geçirildi. Fubinaca'nın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 770 bin 400 TL olduğu belirtildi. Operasyonda B.E. (24), S.Ç. (30), S.A. (19), P.G. (18) ve Y.D. (17), gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
