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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla açıklarında bu akşam saat 22.30'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin tedbir amaçlı saha taramaları sürüyor.

Akdeniz sularında, Muğla kıyıları açıklarında bu akşam 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Türkiye'nin deprem kuşağındaki fay hatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu akşam saatlerinde Akdeniz açıklarında orta şiddette bir deprem kaydedildi. Saat 22:30'da meydana gelen deprem, bölge halkı tarafından hissedildi.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Muğla açıkları olduğu, derinliğinin 11.18 kilometre olduğu belirtildi. 

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleşmiş olmasına rağmen, depremin merkez üssünün açık denizde bulunması olası bir hasarın önüne geçti. İlk belirlemelere ve yetkili makamlara yansıyan bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsin Seren Paşa:

küçük bir deprem olmuş ama bu da insanı endişelendirir ya bizim buraya sıra gelecek mi acaba ne zaman ????

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Haber YorumlarıZerrin Yazar:

yetkililer bu konuda ne söyleyecek acaba bunu ciddi şekilde inceleyecekler mi ????

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Haber YorumlarıSami Kum:

Allah'ın takdiri bu işler ya ne yapacaksın bir şey yapamazsın zaten böyle şeyler olur böyle olacak da devam edecek Muğla'da insanlar vardır umarım kimseye bir şey olmamıştır

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