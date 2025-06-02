Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve Dekan Prof. Dr. Hale Balseven'in konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Törende öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Fakültenin bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyetin öğrenciler kadar aileler ve akademik kadro için de gurur anı olduğunu vurgulayan Toker, eğitim sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven de öğrencilerin zorlu bir süreci başarıyla tamamladığını belirterek, mezuniyetin öğrencilerin kişisel gelişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve belgelerinin verilmesinin ardından kep atma seremonisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel
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