Üniversiteden sofraya

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen sebzeden meyveye, sütten peynir ve yoğurda çok sayıda ürün, 'Akademi Çiftlik' markasıyla tüketiciyle buluşturuluyor. AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Üniversite olarak sadece üretmiyoruz; üretirken aynı zamanda bilimsel araştırma yapıyor, öğrencilerimizi uygulamayla yetiştiriyoruz. Temel hedefimiz onları sektörün taleplerine uygun, donanımlı ziraat mühendisleri olarak mezun etmek" dedi.

AÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayvansal ve tarımsal işletmelerde yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında üretilen ürünler, 'Akademi Çiftlik' markasıyla tüketicilere sunuluyor. Fakülte, hem eğitim-öğretim hem bilimsel araştırma hem de toplumsal katkı misyonu doğrultusunda üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

42 yıllık geçmişe sahip olduklarını belirten AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, üretimin mutlaka Ar-Ge temelli yapılması gerektiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Erkan, "1983 yılında Türkiye'nin 10'uncu ziraat fakültesi olarak kurulan fakültemiz, 42 yıldır Antalya tarımına eğitim, araştırma ve Ar-Ge çalışmalarıyla katkı sağlıyor. Biz üniversite olarak sadece üretmiyoruz; üretirken aynı zamanda bilimsel araştırma yapıyor, öğrencilerimizi uygulamayla yetiştiriyoruz. Temel hedefimiz onları sektörün taleplerine uygun, donanımlı ziraat mühendisleri olarak mezun etmek" dedi.

MEYVE, SEBZE VE TÜM SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİLİYOR

Fakültede mevsime göre geniş ürün yelpazesiyle üretim yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Erkan, "Sebze grubunda domates, biber, hıyar gibi ürünler, meyvede turunçgiller ve bazı tropik türler üretiyoruz. Bunun yanında süt üretimimizle birlikte kaşar peyniri, beyaz peynir, yoğurt, kefir ve ayran başta olmak üzere tüm süt ürünlerini kendi imkanlarımızla işleyip tüketiciye sunuyoruz" diye konuştu.

TALEP YÜKSEK, ÜRÜNLER HIZLA TÜKENİYOR

Akademi Çiftlik ürünlerine yoğun talep geldiğini vurgulayan Erkan, "Bazen satış noktasına gelen vatandaşlarımız ürün bulamadan geri dönebiliyor. Bu konuda şikayetler alıyoruz. Talebi karşılamak için üretim alanlarımızı artırmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ancak en önemli kriterimiz sağlıklı ve güvenilir ürün sunmak. Bu nedenle kapasiteyi kontrollü artırıyoruz" dedi.

İKLİM KRİZİ VE SU TASARRUFU ODAKLI PROJELER

Gelecek döneme ilişkin projelere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan, iklim krizi ve kuraklığa dikkati çekerek, "Antalya tarımında su tüketimi düşük ürünlerin ön plana çıkarılması gerekiyor. Fakülte olarak bu alanda Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Daha az su kullanarak, verim ve kaliteden ödün vermeden üretim yapabilmenin yollarını araştırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem elde edilen sonuçları hem de önerilen ürün gruplarını kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.