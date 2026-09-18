Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beşikci, mesajında, gazilerin şanlı Türk tarihinin gurur abideleri olduğunu belirtti.

Gaziliğin vatan toprağına olan sevginin, bağlılığın, hür ve bağımsız yaşam için gösterilen fedakarlığın adı olduğunu kaydeden Beşikci, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler ecdadımızdan miras kalan bu kutsal vatanı korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarmak için fedakarlık gösteren şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Gazilerimizin gösterdiği fedakarlık, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü nişanesidir. Devletimiz de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olmuş, onların hak ve hukukunu korumayı ve onlara hak ettikleri vefa ve saygıyı göstermeyi temel bir görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir."

Beşikci, şehit aileleri ve kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydederek, onların emanetlerine sahip çıkacaklarını ve belediyenin kapılarının şehit ailelerine ve gazilere daima açık olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA