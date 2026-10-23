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Akdeniz Kaymakamı Beşikci, MGC'yi ziyaret ederek basının otokontrol rolünü vurguladı

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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın mensuplarıyla görüştü. Beşikci, basının kamu görevi üstlendiğini ve otokontrol sağladığını belirterek yapıcı eleştiriye açık olduklarını söyledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beşikci, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşikci, ziyarette, basının önemli bir kamu görevini üstlendiğini belirtti.

Basının bütün kurumlar üzerinde otokontrol sistemi sağladığını ifade eden Beşikci, yapıcı, pozitif eleştiriye her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli gücün basın olduğunu vurgulayan Beşikci, şöyle devam etti:

"İyi niyetle, pozitif yapılan bir eleştiri kadar insanı ileriye götüren başka bir şey yoktur. Bence bir insanın hayatında sahip olabileceği en kıymetli şey, etrafında kendisini pozitif anlamda eleştiren, yanlışlarını telaffuz eden dostların varlığıdır. İşte insanın bu tür hatalara düşmemesini sağlayan en önemli güçlerden biri de basındır. Etrafınızda bu insanlar ve böyle gazeteciler varsa kendinizi sürekli ileriye taşıyabilirsiniz."

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de cemiyet olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından Beşikci, basın mensuplarıyla sohbet etti. ??????????????

Kaynak: AA
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