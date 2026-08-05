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Mersin'de Fırınlara Zabıta Denetimi

Mersin'de Fırınlara Zabıta Denetimi
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki fırınlarda zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki fırınlarda zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçede unlu mamul üretimi ve satışı yapılan işletmeler incelendi.

İş yerlerinin ruhsatları ile hijyen ve saklama koşullarını denetleyen zabıta ekipleri, ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını kontrol etti.

Denetimde usulsüzlük tespit edilen fırınlara para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Zabıta ekiplerinin, sahadaki denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Sivaslıoğlu, halk sağlığını hiçe sayan işletmelere göz yummayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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