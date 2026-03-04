Haberler

Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye tarafından açılan basketbol kursları devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye tarafından açılan basketbol kursları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, 8-12 yaş arası çocuklar için Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan ücretsiz kurs, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndaki sahada sürüyor.

Kursa katılan 50 çocuk, antrenörler eşliğinde temel basketbol tekniklerini öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Spor, sadece fiziksel gelişimin değil aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmanın da en etkili yollarından biridir. Akdeniz'de her çocuğumuzun sporla tanışmasını, enerjisini doğru alanlara yönlendirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.