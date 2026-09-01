Mersin'de 450 Çocuğa Yüzme Eğitimi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde açılan kursa katılan 450 çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Madımak Parkı'nda konuşlandırılan portatif yüzme havuzlarında yapıldı.

Gruplar halinde düzenlenen kurslara 450 çocuk katıldı.

Çocuklar, iki hafta süren eğitimde yüzmenin temel tekniklerinin yanı sıra havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan sportif faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Kaynak: AA