Haberler

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Kemer'de Toplanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı, 11-12 Ekim'de Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, toplantının detaylarını paylaşmak üzere Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı, 11-12 Ekim'de Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu'nun Kemer'de yapılacağını belirterek, Topaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Topaloğlu da böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.