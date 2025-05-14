Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51'de Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
DATÇA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.51'de meydana gelen depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşandı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz'in Girit Adası açıkları olduğunu duyurdu. Kandilli depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.