Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51'de Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DATÇA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.51'de meydana gelen depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz'in Girit Adası açıkları olduğunu duyurdu. Kandilli depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Allah beterinden saklasın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

hep akp pkk yüzünden Allah kurtarsın bizi bunlardan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah korusun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.