Akdeniz'de Gazipaşa açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Gazipaşa'da hissedilmediği ve herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.

AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz-Gazipaşa (Antalya) ilçesi açıklarında saat 16.16'da, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gazipaşa'nın 99.07 kilometre açığındaki deprem, 12.44 kilometre derinlikte kaydedildi. Gazipaşa'da hissedilmeyen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.