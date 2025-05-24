Balık yerine angus kıyıya vurdu

Balık yerine angus kıyıya vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemiyle Türkiye'ye getirilirken Hatay'da denize düşerek telef olan ve kıyıya vuran angus, ekipler tarafından kıyıdan kaldırıldı.

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem tırdan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denize düşerek telef oldu. Bir süre kıyıya yakın noktalarda görülen ve ardından da kıyıya vuran angusu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdiler. Bölgeye gelen ekipler, angusu halatla çekerek kıyıdan götürdüler.

KOKU YAYILINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Telef olan angusu denizde sürüklenirken fark eden Kemal Güler (35), "Geçtiğimiz günlerde Arsuz Karaağaç sahilinde bir angus sahile vurmuştu, dün de İskenderun'da başka bir angus denizden çıktı. Karaya vuran angustan çevreye pis koku yayılmıştı. Angus telef olmuş şekilde kıyıya vurmuştu. Geçtiğimiz günde aşırı derecede yağış vardı ondan dolayı ekipler angusu denizden çıkaramamış bugün ise liman görevleri tarafından iple limana çekildi" ifadelerini kullandı.

Balık yerine angus kıyıya vurdu

Balık yerine angus kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Yeni şampiyon olan takıma başkan oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Berna Laçin'in acı günü! Yakın dostu hayatını kaybetti

Berna Laçin, aldığı kahreden haberle yıkıldı
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç

Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.